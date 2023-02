(Di lunedì 27 febbraio 2023) Intense nevicate hanno colpito, nelle scorse ore, il Piemonte occidentale. In particolare, hanno fatto il giro dei social le immagini provenienti da, nel Cuneese, dove proprio ieri sera è sceso più di undiche ha letteralmente sommerso le auto in sosta. Sono state registrate anche temperature piuttosto rigide (-8 gradi).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Neve nel Cuneese, a Prato Nevoso è tutto sommerso con oltre un metro di posa a -8 gradi - SkyTG24 : Cuneo, a Prato Nevoso macchine sommerse da oltre un metro di neve - Alpenweerman : RT @3BMeteo: ?? In #Piemonte un metro di #neve a Pratonevoso, la situazione [VIDEO] ? - 3BMeteo : ?? In #Piemonte un metro di #neve a Pratonevoso, la situazione [VIDEO] ? - ilfattovideo : Cuneo, oltre un metro di neve a Prato Nevoso: le auto sommerse – Video -

... Fondazione Cassa di Risparmio di, Fondazione Cassa di Risparmio Piacenza e Vigevano, Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Fondazione Cassa di Risparmio di, Fondazione ...Nella notte ha nevicato intensamente nel cuneese. Ecco la situazione aNevoso, dove l'accumulo al suolo è già di circa un metro in tarda serata. Temperature molto basse, siamo a - 8 ...

Cuneo, oltre un metro di neve a Prato Nevoso: le auto sommerse – Video Il Fatto Quotidiano

Cuneo, a Prato Nevoso macchine sommerse da oltre un metro di neve Sky Tg24

La 19enne Federica Papetti della Rock Brescia e il 20enne Davide Colombo delle Fiamme Oro sono i vincitori della prima tappa di Coppa Italia Boulder, conclusasi nel tardo pomeriggio di oggi al Crazy C ...