Crotone, strage di migranti: almeno 60 vittime, tra cui tanti bambini (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sono ancora molti i dispersi, si teme che le vittime possano essere molte di più. Il peschereccio che trasportava più di cento persone è naufragato all'alba di domenica mattina al largo di Steccato di Cutro (Crotone), a pochi metri dalla riva

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Strage di migranti, 43 i corpi recuperati. Si temono oltre 100 vittime #Crotone - anperillo : Strage di #migranti al largo di #Crotone: oltre 40 vittime, tra loro un neonato e molti bimbi. Il video della… - Agenzia_Ansa : La strage di migranti sulla spiaggia di Cutro, in Calabria. Sinora i morti accertati sono 59, ci sono anche diversi… - Giannaci1 : @GiorgiaMeloni quindi, visto il comunicato sulla strage di migranti di Kutro (Crotone) #stragekutro per fermare le… - adatit1 : RT @Leleprox: I politici addolorati per la strage al largo di Crotone sono gli stessi che hanno fatto gli accordi in Libia o che fanno la g… -