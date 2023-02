Crotone, le domande sulle ultime ore del barcone di migranti: dal tentativo della Gdf al mancato uso dei mezzi della Guardia costiera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sabato sera l’avvistamento e le ricerche della Guardia di finanza interrotte per le condizioni meteo. Poi l’allarme “improvviso” all’alba di domenica, un pescatore allertato dalla Capitaneria di porto e la scoperta dell’ultima strage di migranti. Cosa è accaduto in quelle ore? Come si è mossa la macchina dei soccorsi dopo la segnalazione dell’imbarcazione di fronte alle coste di Crotone? E in passato gli interventi in condizioni proibitive sono stati diversi e massicci? I punti fermi, al momento, sono pochi e racchiusi in due comunicati stampa e in alcune testimonianze. Qualcuno avanza il sospetto di una sorta di immobilismo e, a chi ha parlato di un vero e proprio buco nei soccorsi, il Viminale ha risposto con la minaccia di querele. Le condizioni difficili e il rientro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sabato sera l’avvistamento e le ricerchedi finanza interrotte per le condizioni meteo. Poi l’allarme “improvviso” all’alba di domenica, un pescatore allertato dalla Capitaneria di porto e la scoperta dell’ultima strage di. Cosa è accaduto in quelle ore? Come si è mossa la macchina dei soccorsi dopo la segnalazione dell’imbarcazione di fronte alle coste di? E in passato gli interventi in condizioni proibitive sono stati diversi e massicci? I punti fermi, al momento, sono pochi e racchiusi in due comunicati stampa e in alcune testimonianze. Qualcuno avanza il sospetto di una sorta di immobilismo e, a chi ha parlato di un vero e proprio buco nei soccorsi, il Viminale ha risposto con la minaccia di querele. Le condizioni difficili e il rientro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Crotone, le domande sulle ultime ore del barcone di migranti: dal tentativo della Gdf al mancato uso dei mezzi dell… - andtundo : #Crotone, le domande sulle ultime ore del barcone di #migranti: dal tentativo della Gdf al mancato uso dei mezzi 'o… - giandomenic45 : RT @giodigre65: Non mi abituerò mai alle domande tendenziose di @TizianaPanella2 che fa di tutto per far dire ai suoi ospiti che la colpa d… - giodigre65 : Non mi abituerò mai alle domande tendenziose di @TizianaPanella2 che fa di tutto per far dire ai suoi ospiti che la… - rucolaevaniglia : @peppeprovenzano Di fronte alla tragedia di Crotone Noi Comuni cittadini Possiamo permetterci silenzio e dolore Se… -