Crolla la produzione del Buttafuoco Doc. La siccità fa tremare i viticoltori (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Deficit idrico accumulato, -61% di acqua nel bacino del Po, -53% di neve caduta sulle Alpi, 50 giorni di pioggia il minimo stimato dal Cnr per recuperare i millimetri persi in laghi attraversabili a piedi da una sponda all'altra: una situazione che si profila in via di peggioramento e di cui i vertici regionali lombardi discuteranno il prossimo 2 marzo. Il 2023 si può ancora definire appena iniziato eppure la parola ‘siccità' torna a riempire tanto le pagine dei giornali quanto le giornate mai facili di chi, con la natura e i fenomeni climatici estremi, ha a che fare tutti i giorni. Come le cantine socie del Consorzio “Club del Buttafuoco Storico”, nell'Oltrepò pavese. 90mila bottiglie, 22 ettari, 18 produttori, 7 comuni coinvolti (da Broni a Canneto Pavese, Castana, Montescano, Stradella, con piccole porzioni di Cigognola e Pietra De' Giorgi) ... Leggi su agi (Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Deficit idrico accumulato, -61% di acqua nel bacino del Po, -53% di neve caduta sulle Alpi, 50 giorni di pioggia il minimo stimato dal Cnr per recuperare i millimetri persi in laghi attraversabili a piedi da una sponda all'altra: una situazione che si profila in via di peggioramento e di cui i vertici regionali lombardi discuteranno il prossimo 2 marzo. Il 2023 si può ancora definire appena iniziato eppure la parola ‘' torna a riempire tanto le pagine dei giornali quanto le giornate mai facili di chi, con la natura e i fenomeni climatici estremi, ha a che fare tutti i giorni. Come le cantine socie del Consorzio “Club delStorico”, nell'Oltrepò pavese. 90mila bottiglie, 22 ettari, 18 produttori, 7 comuni coinvolti (da Broni a Canneto Pavese, Castana, Montescano, Stradella, con piccole porzioni di Cigognola e Pietra De' Giorgi) ...

