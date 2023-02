Crisi Inter, Zhang deluso dopo la sconfitta di Bologna: domani confronto tra Inzaghi e il club (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tira aria di Crisi in casa Inter dopo il rovinoso scivolone di Bologna. Una sconfitta che conferma l’instabilità della squadra di Simone Inzaghi, reduce dal successo in campo europeo con il Porto ma lontana dalla vetta del campionato ben diciotto punti. La stagione del Napoli ha sin qui sovvertito una logica previsione, ma il club ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tira aria diin casail rovinoso scivolone di. Unache conferma l’instabilità della squadra di Simone, reduce dal successo in campo europeo con il Porto ma lontana dalla vetta del campionato ben diciotto punti. La stagione del Napoli ha sin qui sovvertito una logica previsione, ma il... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnfilterCalcio : Il Milan ha fatto un gennaio orribile ed era crisi, ora ha gli stessi punti dell'Inter, ma l'Inter non è in crisi… - luca807 : RT @Alessan40427338: Inter: 47 punti, semi coppa Italia 1-0 andata Champions supercoppa vinta Milan: 47 punti, fuori dalla coppa italia, 1… - Sole24OreSport : Il Milan è tornato, l’Inter in crisi d’identità ma lassù c’è solo il Napoli - AleRepossi : Dopo la crisi di gennaio, riecco un #Milan forte e autorevole che ha battuto con merito l'#Atalanta agganciando al… - ChristianConte_ : @Jinglejunglebun @farted94 Fino ad un certo punto. Il Milan ha vissuto la crisi, ha cambiato e si è ripreso. L'Inte… -