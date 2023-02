Criscitiello: «Marotta, triste dire certe cose! Attacchi a Inzaghi, ma la società?» (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non ci va leggero il direttore di SportItalia Michele Criscitiello dopo le parole di oggi di Beppe Marotta (vedi articolo). Specialmente per quanto riguarda tutte le colpe addossate ingiustamente a Simone Inzaghi. COLPE – Criscitiello ha criticato aspramente le parole dell’Amministratore Delegato dell’Inter: «Siamo d’accordo che Inzaghi debba fare di più. Ma che sia Marotta a permettersi di dirgli di fare di più no. Dice di fare di più a un allenatore che è in semifinale di Coppa Italia, sta facendo gli ottavi di Champions League, che ha vinto la Supercoppa. Marotta non dice a sé stesso però di fare di più. Gli ha preso Onana e lo ha messo in difficoltà rinnovando Handanovic. Non gli ha rinnovato Skriniar e gli ha pure dato la fascia di capitano mentre ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non ci va leggero ilttore di SportItalia Micheledopo le parole di oggi di Beppe(vedi articolo). Specialmente per quanto riguarda tutte le colpe addossate ingiustamente a Simone. COLPE –ha criticato aspramente le parole dell’Amministratore Delegato dell’Inter: «Siamo d’accordo chedebba fare di più. Ma che siaa permettersi di dirgli di fare di più no. Dice di fare di più a un allenatore che è in semifinale di Coppa Italia, sta facendo gli ottavi di Champions League, che ha vinto la Supercoppa.non dice a sé stesso però di fare di più. Gli ha preso Onana e lo ha messo in difficoltà rinnovando Handanovic. Non gli ha rinnovato Skriniar e gli ha pure dato la fascia di capitano mentre ...

