Crepe nel Pd | il fondatore Fioroni lascia Altro effetto Schlein | fa risorgere la Dc

Roma, 27 feb – Il Pd si spacca? Non proprio, ma l'effetto Elly Schlein ha già prodotto le prime fughe da un partito che ora risulta indigesto agli ex Dc. Quella cospicua pattuglia di parlamentari, ex parlamentari ed esponenti dem(ocristiani) teme una svolta radical, dunque di essere messa da parte dal nuovo corso. Prova ne sia il primo addio, quello di Beppe Fioroni, che oggi ha deciso di lasciare il Pd. "Io sono sempre stato uno con le valigie in mano e stavolta prendo atto che è arrivato il momento", dice all'Adnkronos lo storico dirigente, tra i fondatori del Pd nonché sostenitore di Stefano Bonaccini.

