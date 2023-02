Cremonese-Roma: Ballardini parla del Tridente, delle Assenze e delle Difficoltà (Di lunedì 27 febbraio 2023) La Cremonese è pronta a scendere in campo per un’epica sfida contro la Roma, per chiudere in bellezza questa giornata di Serie A. Un incontro importantissimo per entrambe le squadre: i grigiorossi per conquistare preziosi punti in vista della salvezza, e Mourinho per agganciare il secondo posto occupato da Inter e Milan a quota 47. In vista della partita di domani, martedì 28 febbraio, Ballardini ha parlato in conferenza stampa. Cremonese-Roma, le parole di Ballardini In conferenza stampa, Ballardini ha analizzato la sfida contro la Roma: “Tutti a disposizione, compreso Chiriches che si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni. L’unico indisponibile, quindi, è Castagnetti. Tridente come nella gara col Torino? ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Laè pronta a scendere in campo per un’epica sfida contro la, per chiudere in bellezza questa giornata di Serie A. Un incontro importantissimo per entrambe le squadre: i grigiorossi per conquistare preziosi punti in vista della salvezza, e Mourinho per agganciare il secondo posto occupato da Inter e Milan a quota 47. In vista della partita di domani, martedì 28 febbraio,hato in conferenza stampa., le parole diIn conferenza stampa,ha analizzato la sfida contro la: “Tutti a disposizione, compreso Chiriches che si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni. L’unico indisponibile, quindi, è Castagnetti.come nella gara col Torino? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : Osimhen has now scored in 8 STRAIGHT SERIE A GAMES ?? • Sampdoria ? • Juventus ?? • Salernitana ? • Roma ? • Spezia… - AliprandiJacopo : ??#Abraham sta sempre meglio. Tolti i punti alla palpebra sinistra e nei prossimi due allenamenti userà una maschera… - brfootball : Victor Osimhen in 2023: vs. Inter ? vs. Sampdoria ? vs. Juventus ?? vs. Cremonese ? vs. Salernitana ? vs. Roma ?… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #Cremonese, le ultimi sulle scelte di Ballardini per la sfida contro l'#ASRoma - _imbarazzante1 : RT @DiMarzio: #Cremonese, le ultimi sulle scelte di Ballardini per la sfida contro l'#ASRoma -