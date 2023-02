(Di lunedì 27 febbraio 2023) Davideè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la suae la. Sugli avversari ha dichiarato: “E’ unamolto motivata che ha l’ambizione di arrivare in Champions League, ma anche noi abbiamo l’ambizione di competere con. Sono forti sugli esterni ed ètrovare un punto debole nellaformazione. La partita di domani sarà diversa rispetto a quella di Coppa Italia. La Coppa ha fatto capire che possiamo giocare contro squadre di comee Napoli, ma quello di domani è un altro capitolo”. Sulle condizioni dellaha ammesso: “Castagnetti è alle prese con una tonsillite, a parte lui sono tutti disponibili. Per me è fondamentale esaltare le caratteristiche dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Cremonese, Ballardini: «É un’altra storia rispetto alla Coppa Italia» - sportface2016 : #Cremonese, #Ballardini: '#Roma squadra difficile, noi motivati quanto loro' - forzaroma : Cremonese, i convocati di Ballardini: out solo Castagnetti #ASRoma - sportli26181512 : Ballardini: 'La mia Cremonese ha la qualità per competere con la Roma' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CREMONESE - Ballardini: 'Roma? Dobbiamo dimenticare la sfida di Coppa Italia' -

...la Roma affronterà lain campionato, l'obiettivo è quello di mettere da parte la sconfitta in Coppa Italia che ha determinato l'eliminazione dei giallorossi dalla competizione.è ...Battendo ladomani sera allo Zini infatti, i giallorossi raggiungerebbero Inter e Milan ... In caso di successo contro gli uomini di, Pellegrini e compagni tornerebbero ad occupare ...

Cremonese-Roma, la conferenza di Ballardini Fantacalcio ®

Domani Cremonese-Roma, i convocati di Ballardini: out Castagnetti. Tornano Chiriches e Vasquez TUTTO mercato WEB

Cremonese-Roma, Ballardini sul tridente, sulle assenze e sulle difficoltà Tuttosport

CREMONESE, BALLARDINI: "CARICHI DI MOTIVAZIONI QUANTO LA ROMA" - Sportmediaset Sport Mediaset

Cremonese, Ballardini: "Qui le premesse per fare un buon lavoro. Società sana, forte e chiara" TUTTO mercato WEB

La vendetta è un piatto che va servito freddo. E quale migliore occasione avrà José Mourinho per vendicare l’esclusione in ...In casa Roma i fari sono puntati su Tammy Abraham. L'attaccante del club capitolino, in ottima forma anche in chiave Fantacalcio, è alle prese con la maschera protettiva dopo la ferita alla palpebra s ...