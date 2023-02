(Di lunedì 27 febbraio 2023) Al momento la Russia non vede leper uno "sviluppo pacifico" della situazione in Ucraina, per cui l'operazione militare russa continuerà. Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov ...

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, ilprecisa chevede le condizioni per uno "sviluppo pacifico" del conflitto. Nei giorni scorsi, la Cina ha presentato il proprio piano per una ......di fare il bilancio su come l'Unione Europea se la sia cavata contro il ricatto delsull'...solo: la domanda totale di gas è scesa del 10% nei primi nove mesi del 2022 e l'inverno nel ...

La guerra in Ucraina giunge al 369esimo giorno. Kiev annuncia una controffensiva in primavera dicendo che "libereremo anche la Crimea", mentre il patriarca russo Kirill dice in un incontro con i bambi ...