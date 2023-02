Cremlino: “Il ritorno della Crimea all’Ucraina è impossibile” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass, ha detto che il ritorno della Crimea all’Ucraina “è impossibile” perché è “una parte integrante della Russia”. Al momento, ha riferito ancora il portavoce di Vladimir Putin, Mosca non vede le condizioni per uno “sviluppo pacifico”, dunque l’operazione militare russa continuerà. La Russia, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, non vede le condizioni per uno “sviluppo pacifico” del conflitto in Ucraina Il Cremlino, ha aggiunto Peskov, “presta molta attenzione” al piano della Cina per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che i dettagli della proposta cinese “vanno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il portavoce del, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia Tass, ha detto che il“è” perché è “una parte integranteRussia”. Al momento, ha riferito ancora il portavoce di Vladimir Putin, Mosca non vede le condizioni per uno “sviluppo pacifico”, dunque l’operazione militare russa continuerà. La Russia, ha detto il portavoce delPeskov, non vede le condizioni per uno “sviluppo pacifico” del conflitto in Ucraina Il, ha aggiunto Peskov, “presta molta attenzione” al pianoCina per una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina. Il portavoce delha aggiunto che i dettagliproposta cinese “vanno ...

