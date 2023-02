Creatura trascurata vede a malapena attraverso tutto il pelo – quando glielo tagliano | nessuno crede ai suoi occhi

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Senza animali, la terra sarebbe stata un luogo molto meno accogliente. Eppure, ci sono tante persone che sono cattive con queste creature fantastiche.il cane Julian è stato trovato solo e abbandonato per strada, era in una situazione così brutta che era difficile dire di che animale si trattasse. Aveva degli enormi grovigli suil corpo che gli rendevano apossibile camminare. Non sappiamo chi abbia lasciato questo povero cagnolino al suo destino, ma sappiamo chi lo ha salvato. Contatto visivo Valia Orfanidou lavora al Save Greek Stray, un’organizzazione che cerca di prevenire il maltrattamento degli animali. È stata lei a trovare Julian per strada.ha visto lamalnutrita, ha deciso immediatamente di fare il possibile per salvargli la ...