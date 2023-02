Crack nella cassetta postale | tre persone arrestate nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È partita dal ritrovamento in unadi 23 dosi di, l’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Ce) e dei carabinieri che ha portato all’arresto per spaccio in concorso di treresidenti tra Piedimonte Matese, Alife ed Alvignano, nell’alto-; una è finita in carcere e due ai domiciliari. Durante l’attività investigativa effettuata dai carabinieri della Compagnia di Piedimonte, è emerso che i tre pusher avevano un buon numero di clienti che si riforniva costantemente die cocaina, pagando 20-25 euro a dose. Sono stati accertati almeno seicento episodi di cessione della droga nei tre comuni del, e durante le indagini sono stati segnalati numerosi acquirenti e ...