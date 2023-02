Covid, ultime news. Wsj, per rapporto Usa virus nato da fuga in laboratorio. LIVE (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Non c'è una risposta definitiva" ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan commentando la notizia diffusa in un rapporto del dipartimento dell'Energia Usa che ha concluso che la pandemia di Covid molto probabilmente è nata da una fuga in laboratorio. Lo riferisce il Wall Street Journal in esclusiva dopo aver preso visione della ricerca. Secondo l'Iss 4 regioni sono a rischio alto, 10 a rischio moderato e 7 basso. L'indice Rt è in aumento a 0,91, ma sotto soglia epidemica Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) "Non c'è una risposta definitiva" ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan commentando la notizia diffusa in undel dipartimento dell'Energia Usa che ha concluso che la pandemia dimolto probabilmente è nata da unain. Lo riferisce il Wall Street Journal in esclusiva dopo aver preso visione della ricerca. Secondo l'Iss 4 regioni sono a rischio alto, 10 a rischio moderato e 7 basso. L'indice Rt è in aumento a 0,91, ma sotto soglia epidemica

