Covid, ultime news. Gimbe: ancora giù quarte dosi (-25,8%), scoperti 12 mln persone. LIVE (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il tasso di copertura per le quarte dosi è del 31,2% con nette differenze regionali: dal 14% della Calabria al 44,8% del Piemonte. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe (settimana 17-23 febbraio). "Non c'è una risposta definitiva" ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan commentando la notizia diffusa dal Wall Street Journalin sul rapporto del dipartimento dell'Energia Usa che ha concluso che la pandemia molto probabilmente è nata da una fuga in laboratorio Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il tasso di copertura per leè del 31,2% con nette differenze regionali: dal 14% della Calabria al 44,8% del Piemonte. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione(settimana 17-23 febbraio). "Non c'è una risposta definitiva" ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan commentando la notizia diffusa dal Wall Street Journalin sul rapporto del dipartimento dell'Energia Usa che ha concluso che la pandemia molto probabilmente è nata da una fuga in laboratorio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : Secondo le ultime valutazioni dell'amministrazione americana, l'origine più probabile del Covid è la fuga del virus… - SkyTG24 : Covid, ultime news. Wsj, per rapporto Usa virus nato da fuga in laboratorio. LIVE - giovannaworld96 : RT @ultimoranet: #Covid Secondo le ultime valutazioni dell'amministrazione americana, l'origine più probabile del Covid è la fuga del virus… - Genjuro75 : RT @SkyTG24: Covid, ultime news. Wsj, per rapporto Usa virus nato da fuga in laboratorio. LIVE - EnzoCare2 : RT @ultimoranet: #Covid Secondo le ultime valutazioni dell'amministrazione americana, l'origine più probabile del Covid è la fuga del virus… -