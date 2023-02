Covid Italia, Gimbe: “Lieve risalita casi ma intensive e morti in calo” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 17-23 febbraio, rispetto alla precedente, “un Lieve aumento di nuovi casi (+3,8%) e i ricoveri ordinati (+4,1%), c’è una diminuzione dei decessi (-18,4%). Mentre continua la discesa nelle terapie intensive (-13,6%)”. “Dopo 6 settimane consecutive di calo – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si registra un Lieve aumento (+3,8%) dei nuovi casi settimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati. Da oltre 28mila nella settimana precedente salgono a oltre 29mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 4 mila casi al giorno”. Secondo il report: “I nuovi casi aumentano in 14 Regioni: dallo 0,4% ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il monitoraggio indipendente della Fondazionerileva nella settimana 17-23 febbraio, rispetto alla precedente, “unaumento di nuovi(+3,8%) e i ricoveri ordinati (+4,1%), c’è una diminuzione dei decessi (-18,4%). Mentre continua la discesa nelle terapie(-13,6%)”. “Dopo 6 settimane consecutive di– commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– si registra unaumento (+3,8%) dei nuovisettimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati. Da oltre 28mila nella settimana precedente salgono a oltre 29mila, con una media mobile a 7 giorni di oltre 4 milaal giorno”. Secondo il report: “I nuoviaumentano in 14 Regioni: dallo 0,4% ...

