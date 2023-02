Covid in Toscana: nessun decesso, oggi 27 febbraio. E 57 nuovi contagi. 181 ricoveri (9 in terapia intensiva) (Di lunedì 27 febbraio 2023) nessun decesso per coronavirus, fortunatamente, in Toscana, oggi 27 febbraio 2023. Mentre sono 57 i nuovi casi registrati nelle ultime ventiquattro ore: 24 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 33 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.589.173. I nuovi casi sono lo 0,00% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (836 persone) e raggiungono quota 1.566.759 (98,6% dei casi totali) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 27 febbraio 2023)per coronavirus, fortunatamente, in272023. Mentre sono 57 icasi registrati nelle ultime ventiquattro ore: 24 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 33 con test rapido. Il numero deiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.589.173. Icasi sono lo 0,00% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% (836 persone) e raggiungono quota 1.566.759 (98,6% dei casi totali) L'articolo proviene da Firenze Post.

