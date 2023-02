Covid | il governo Usa | “Il virus è fuggito dal laboratorio”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ad oltre tre anni dall’inizio della pandemia di Sars-Cov-2 – la pandemia politico-mediatica più lunga della storia – dagli Stati Uniti rispunta la pista cinese di una fuga deldaldi Wuhan. Lo denuncia il Wall Street Journal, che riporta in esclusiva le conclusioni di un rapporto elaborato dal dipartimento dell’Energia americano. Sebbene, in precedenza, il dipartimento aveva più volte sostenuto di non avere certezze sulle modalità con cui si fosse sviluppato il, anche l’Fbi ha sempre affermato che il Coronafosse il frutto di un incidente nel succitatodi Wuhan. Sempre da quanto riportato dal Journal, la posizione del dipartimento sarebbe cambiata dopo che sono emerse “nuove informazioni di intelligence, studi di ricercatori e consultazioni con esperti non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Ultima ora ?? L'annuncio del governo sulla commissione di inchiesta: 'Restituiamo la verità agli italiani sul… - ladyonorato : Il dipartimento per la sanità della #Florida pubblica dati allarmanti sugli #effettiavversi dei farmaci anti Covid… - Flowercafe1962 : RT @M25016096: Oggi sappiamo ufficialmente dal Dip. energia del governo USA che, come disse subito Montagnier, il covid è artificiale. C'è… - JohnMcN03 : RT @NicolaPorro: ???? La rivelazione americana sulle origini del virus ?? #Cina #COVID19 - NicolaPorro : ???? La rivelazione americana sulle origini del virus ?? #Cina #COVID19 -

