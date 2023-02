Covid, Cina: “Fuga da laboratorio? Improbabile, decide la scienza non la politica” (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La ricerca dell’origine del Covid-19 è una questione di scienza e non deve essere politicizzata”. E’ quanto ha risposto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ad una domanda, durante il briefing quotidiano, sul nuovo rapporto Usa che, secondo quanto rivelato dai media americani, rilancia l’ipotesi di una Fuga del virus da un laboratorio cinese. “La conclusione che la Fuga da un laboratorio sia altamente Improbabile è basata sulla scienza – ha concluso – ed è la conclusione autorevole raggiunta dalla missione congiunta Oms-Cina”. La conclusione, ha detto ancora la portavoce, è “fedelmente riflessa nel rapporto ed è stata riconosciuta dal mondo e dalla comunità scientifica”. L'articolo proviene da ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – “La ricerca dell’origine del-19 è una questione die non deve essere politicizzata”. E’ quanto ha risposto la portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ad una domanda, durante il briefing quotidiano, sul nuovo rapporto Usa che, secondo quanto rivelato dai media americani, rilancia l’ipotesi di unadel virus da uncinese. “La conclusione che lada unsia altamenteè basata sulla– ha concluso – ed è la conclusione autorevole raggiunta dalla missione congiunta Oms-”. La conclusione, ha detto ancora la portavoce, è “fedelmente riflessa nel rapporto ed è stata riconosciuta dal mondo e dalla comunità scientifica”. L'articolo proviene da ...

