Costacurta | “Mi dispiace per il record di Zlatan Il Milan allunga la vita”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Alessandro, ex difensore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suobattuto daIbrahimovic

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Costacurta: “Mi dispiace per il record di Zlatan. Il @acmilan allunga la vita” #SempreMilan #ACMilan #Milan… - sassipiedimonte : @SCUtweet @JUpensiero Bergomi lo ha però distrutto con eleganza e mi dispiace moltissimo. Poi ieri nonostante fosse… -

"Mi, ma mi auguro che la croce di San Giorgio sia a esprimere la pace. Non diamogli un significato particolare" è l'invito di, che sottolinea come "l'obiettivo della ..."Mipiù che altro che si sia creata una polemica: non è mai facile far entrare la politica ... Diego, leader del collettivo Pecora Nera e coordinatore per la provincia di Imperia del ...

Milan, Costacurta sul record battuto da Ibra: "Un leone" Sky Sport

Note d'ansia aspettando Zelensky Avvenire

Sanremo 2023, 400 in piazza contro messaggio Zelensky al Festival Entilocali-online

Calcagno (pres.Aic) duro sul caso Zaniolo: 'Ecco perché è andato in ... Calciomercato.com

Pippo Inzaghi al Club: "Milan, la mia vita. Non sono pentito di averlo allenato" Sky Sport

Entrando al posto di Giroud al 74' contro l'Atalanta, Zlatan Ibrahimovic è diventato il giocatore di movimento più anziano di sempre a disputare un match di Serie A. Con i suoi 41 anni, 4 mesi e 3 gio ...