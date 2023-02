Cospito, ricovero finito: l’anarchico al 41bis torna in cella nel carcere di Opera (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alfredo Cospito è stato ritrasferito nel carcere di Opera, presso il Servizio di assistenza integrata. l’anarchico detenuto al 41 bis, da quattro mesi in sciopero della fame, si trovava da alcuni giorni all’ospedale San Paolo di Milano, dove era stato ricoverato a causa delle sue condizioni di salute. Lo scorso 24 febbraio, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’anarchico per la revoca del «carcere duro». Una decisione che gli avvocati difensori di Cospito hanno descritto come una «condanna a morte». In seguito al pronunciamento della Corte, infatti, l’anarchico ha rinnovato la propria determinazione nel portare avanti il suo sciopero della fame, dichiarando che questa volta è sua intenzione andare in fondo e morire «presto» in ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alfredoè stato ritrasferito neldi, presso il Servizio di assistenza integrata.detenuto al 41 bis, da quattro mesi in sciopero della fame, si trovava da alcuni giorni all’ospedale San Paolo di Milano, dove era stato ricoverato a causa delle sue condizioni di salute. Lo scorso 24 febbraio, la Cassazione ha respinto il ricorso delper la revoca del «duro». Una decisione che gli avvocati difensori dihanno descritto come una «condanna a morte». In seguito al pronunciamento della Corte, infatti,ha rinnovato la propria determinazione nel portare avanti il suo sciopero della fame, dichiarando che questa volta è sua intenzione andare in fondo e morire «presto» in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Cospito, ricovero finito: l'anarchico al 41bis torna in cella nel carcere di Opera - Corriere : Cospito lascia l’ospedale e torna in carcere a Opera - Giorno_Milano : Alfredo Cospito torna in carcere a Opera: dimesso dopo il ricovero all'ospedale San Paolo - alexfoti : RT @infoitinterno: Alfredo Cospito torna in carcere a Opera: dimesso dopo il ricovero all'ospedale San Paolo - infoitinterno : Alfredo Cospito torna in carcere a Opera: dimesso dopo il ricovero all'ospedale San Paolo -