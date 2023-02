Cospito | preside Mamiani | “Assemblea su 41 bis ‘lezione’ di educazione civica”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un incontro molto “partecipato” e seguito con “estremo interesse”, una “lezione di” che ha appassionato gli studenti che hanno ascoltato le diverse posizioni per potersi formare una propria opinione. Così ladel Liceo, Tiziana Sallusti, descrive all’Adnkronos l’incontro di questa mattina nell’istituto superiore della Capitale tra il legale die il giornalista e scrittore Lirio Abbate sul 41bis, organizzato dagli stessi studenti del Liceo. “L’– racconta Sallusti – è stata molto partecipata e i ragazzi hanno fatto moltissime domande ai due ospiti che, ovviamente, avevano una visione diametralmente opposta della situazione del 41 bis. Uno, un giornalista e scrittore, Lirio Abbate, che lotta contro le mafie attraverso la ...

... vista l'aria che tira l'assemblea si trasformerà più che in uno spazio di formazione e confronto in un assalto al 41 bis, per la gioia di, di qualche decina di boss mafiosi. Ildella ...Secondo la, infatti, "si tratta di un aspetto positivo della formazione degli studenti e ...sono stati proprio loro a invitare "persone che hanno punti di vista diversi sulla questione, ...

