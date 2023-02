Cospito dimesso dall'ospedale, torna in carcere (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – I medici dell'ospedale San Paolo di Milano hanno dimesso l'anarchico Alfredo Cospito, il detenuto in regime speciale del 41bis, che sta portando avanti un prolungato sciopero della fame. Cospito – secondo quanto si apprende da fonti del ministero della Giustizia – è stato riportato nel Sai (Servizio di Assistenza Integrata) dell'istituto penitenziario di Opera, dove continuerà a essere assicurata la massima attenzione alle sue condizioni di salute. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – I medici dell'San Paolo di Milano hannol'anarchico Alfredo, il detenuto in regime speciale del 41bis, che sta portando avanti un prolungato sciopero della fame.– secondo quanto si apprende da fonti del ministero della Giustizia – è stato riportato nel Sai (Servizio di Assistenza Integrata) dell'istituto penitenziario di Opera, dove continuerà a essere assicurata la massima attenzione alle sue condizioni di salute. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

