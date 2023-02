Cospito dimesso dall'ospedale torna in carcere: d'ora in poi assumerà solo acqua e sale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alfredo Cospito è stato riportato nel carcere di Opera, dopo il ricovero di alcuni giorni nell'ospedale San Paolo di Milano. Come riferisce l'Agi, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi da ... Leggi su globalist (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alfredoè stato riportato neldi Opera, dopo il ricovero di alcuni giorni nell'San Paolo di Milano. Come riferisce l'Agi, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 4 mesi da ...

