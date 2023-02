Cospito dimesso dall’ospedale dopo i controlli di salute: “Niente integratori, da ora solo acqua e sale” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alfredo Cospito ha seguito dall’ospedale San Paolo di Milano l’esito della sentenza della Cassazione, che venerdì a Roma ha rigettato l’istanza di revoca del 41 bis ai suoi danni. Questa mattina i medici dell’ospedale meneghino hanno firmato le dimissioni dell’anarchico abruzzese, che si appresta dunque a fare ritorno al carcere di Opera. Il 55enne si ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alfredoha seguitoSan Paolo di Milano l’esito della sentenza della Cassazione, che venerdì a Roma ha rigettato l’istanza di revoca del 41 bis ai suoi danni. Questa mattina i medici dell’ospedale meneghino hanno firmato le dimissioni dell’anarchico abruzzese, che si appresta dunque a fare ritorno al carcere di Opera. Il 55enne si ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: I medici hanno dimesso Alfredo Cospito dall’ospedale San Paolo, dove si trovava ricoverato a causa delle precarie condizioni d… - infoitinterno : Cospito di nuovo in carcere: dimesso dall'ospedale torna a Opera - SylviaGrossi : RT @Caseriobloccato: Mi sembra una pessima notizia. Come quando ti dimettono dall'ospedale perché non c'è più niente da fare e ti mandano a… - cagliarilivemag : Cospito dimesso dall'ospedale, torna in carcere - rossounfiore : RT @globalistIT: -