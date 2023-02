Così Italia e Usa camminano assieme (con Meloni a Chigi) L’analisi di Cristiani (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’evoluzione delle relazioni con la Cina rappresenterà un altro banco di prova per il governo Meloni rispetto alle relazioni con gli americani, ma più in generale negli Usa c’è la percezione che l’attuale governo sulle questioni di esteri sia estremamente affidabile rispetto al rapporto transatlantico. Questa l’opinione di Dario Cristiani, senior fellow presso il German Marshall Fund, che Formiche.net ha raggiunto telefonicamente a Washington all’indomani della visita negli Stati Uniti del ministro degli Esteri Antonio Tajani, e che ha analizzato l’universo delle relazioni italo-americane sotto diversi punti di vista. Il viaggio di Tajani e l’incontro con il Segretario di Stato, Anthony Blinken, rafforzano ulteriormente l’asse italo-americano e chiaramente la postura euroatlantica che il governo Meloni ha assunto sin dal suo primo ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’evoluzione delle relazioni con la Cina rappresenterà un altro banco di prova per il governorispetto alle relazioni con gli americani, ma più in generale negli Usa c’è la percezione che l’attuale governo sulle questioni di esteri sia estremamente affidabile rispetto al rapporto transatlantico. Questa l’opinione di Dario, senior fellow presso il German Marshall Fund, che Formiche.net ha raggiunto telefonicamente a Washington all’indomani della visita negli Stati Uniti del ministro degli Esteri Antonio Tajani, e che ha analizzato l’universo delle relazioni italo-americane sotto diversi punti di vista. Il viaggio di Tajani e l’incontro con il Segretario di Stato, Anthony Blinken, rafforzano ulteriormente l’asse italo-americano e chiaramente la postura euroatlantica che il governoha assunto sin dal suo primo ...

