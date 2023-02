Cosa vuol dire per Sace adottare una nuova brand identity (Di lunedì 27 febbraio 2023) nuova brand identity per Sace, il gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane. Il gruppo ha voluto profondamente rinnovare e attualizzare per rappresentare in modo distintivo e coerente la nuova mission, che abbraccia oggi il sostegno a tutte le imprese italiane – da nord a sud, dai champion di filiera alle Pmi. “Oggi scriviamo una tappa importante del percorso di evoluzione del nostro Gruppo e di rinnovamento della nostra identità aziendale – ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace – Una nuova brand identity che esprime l’impegno, il coraggio e i valori condivisi da tutte le persone del Gruppo Sace e vuole diventare un ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023)per, il gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane. Il gruppo ha voluto profondamente rinnovare e attualizzare per rappresentare in modo distintivo e coerente lamission, che abbraccia oggi il sostegno a tutte le imprese italiane – da nord a sud, dai champion di filiera alle Pmi. “Oggi scriviamo una tappa importante del percorso di evoluzione del nostro Gruppo e di rinnovamento della nostra identità aziendale – ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di– Unache esprime l’impegno, il coraggio e i valori condivisi da tutte le persone del Gruppoe diventare un ...

