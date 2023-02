Cosa rimane della Milano Fashion Week (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alla fine della Fashion Week milanese, collezioni inverno 2023, doveva arrivare qualCosa di diverso dalla “rilettura dei codici della maison”, e alla fine qualCosa, anzi molto, è arrivato. Bottega Veneta. Anche Ferragamo. E poi Giorgio Armani, che una stagione dopo l’altra continua a ricordare al mondo che Cosa siano la grazia e il rispetto della figura umana, in un percorso che da qualche anno va facendosi ogni volta più intimo, più delicato e sofisticato, come in questo racconto di bellezza femminile che si svolge, come in un pochoir di Barbier, fra gesti trattenuti, colori sofisticati, e favolose texture di velluti nere e sete scivolate color cipria e mandarino che donano lucentezza alla pelle. Forse sarà perché stiamo montando una mostra ricca di ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 27 febbraio 2023) Alla finemilanese, collezioni inverno 2023, doveva arrivare qualdi diverso dalla “rilettura dei codicimaison”, e alla fine qual, anzi molto, è arrivato. Bottega Veneta. Anche Ferragamo. E poi Giorgio Armani, che una stagione dopo l’altra continua a ricordare al mondo chesiano la grazia e il rispettofigura umana, in un percorso che da qualche anno va facendosi ogni volta più intimo, più delicato e sofisticato, come in questo racconto di bellezza femminile che si svolge, come in un pochoir di Barbier, fra gesti trattenuti, colori sofisticati, e favolose texture di velluti nere e sete scivolate color cipria e mandarino che donano lucentezza alla pelle. Forse sarà perché stiamo montando una mostra ricca di ...

