"Cosa pensavo di lui": Costanzo, chi è il prete dei funerali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando a venire a mancare è un personaggio del calibro di Maurizio Costanzo, vero e proprio pezzo di storia della televisione italiana, è normale che anche il parroco che celebra i funerali finisce per ricevere una certa attenzione mediatica. Don Walter Insero ha 47 anni, è originario di Caiazzo (provincia di Caserta) e aveva incontrato Costanzo per la prima volta due anni fa. “pensavo di trovarmi davanti un giornalista anticlericale - sono state le sue parole durante l'omelia - un po' un mangiapreti, e invece ho incontrato una persona accogliente, amorevole, che mi ha rivolto subito una battuta: è un prete vero? Ci provo, gli ho risposto. Mi colpì perché mi raccontò la sua infanzia, la sua parrocchia in zona piazza Bologna, e parlò di quanto lavoro fanno le parrocchie sul territorio, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Quando a venire a mancare è un personaggio del calibro di Maurizio, vero e proprio pezzo di storia della televisione italiana, è normale che anche il parroco che celebra ifinisce per ricevere una certa attenzione mediatica. Don Walter Insero ha 47 anni, è originario di Caiazzo (provincia di Caserta) e aveva incontratoper la prima volta due anni fa. “di trovarmi davanti un giornalista anticlericale - sono state le sue parole durante l'omelia - un po' un mangiapreti, e invece ho incontrato una persona accogliente, amorevole, che mi ha rivolto subito una battuta: è unvero? Ci provo, gli ho risposto. Mi colpì perché mi raccontò la sua infanzia, la sua parrocchia in zona piazza Bologna, e parlò di quanto lavoro fanno le parrocchie sul territorio, ...

