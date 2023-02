“Cosa mi hanno detto in confessionale”, Daniele litiga con Donnamaria e vuota il sacco sul Van Gate del GF Vip – VIDEO (Di lunedì 27 febbraio 2023) Daniele Dal Moro, ad un passo dalla diretta del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, ha litigato con Edoardo Donnamaria accusandolo di tirare fuori le “palle” solamente a parole e nei confronti di Antonella Fiordelisi. “Cosa mi hanno detto in confessionale…”, Daniele litiga con Donnamaria Sei un leone solo qua dentro solo a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 febbraio 2023)Dal Moro, ad un passo dalla diretta del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, hato con Edoardoaccusandolo di tirare fuori le “palle” solamente a parole e nei confronti di Antonella Fiordelisi. “miin…”,conSei un leone solo qua dentro solo a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

