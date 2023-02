"Cosa mi diceva in camerino": Panicucci, la rivelazione-choc su Costanzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) La morte di Maurizio Costanzo è stata un colpo durissimo per tutti quelli che lo avevano conosciuto, ma più in generale anche per il pubblico. Venuto a mancare a 84 anni, Costanzo rappresenta un pezzo di storia della televisione italiana: non a caso è stato il “padre artistico” di tanti personaggi che lavorano nel mondo della tv e dello spettacolo. Nel giorno dei funerali, la puntata di Mattino Cinque è stata dedicata proprio al ricordo di Maurizio. Gli aneddoti e i retroscena sul celebre giornalista e conduttore ormai si sprecano, e così anche Federica Panicucci ha deciso di raccontare Cosa le diceva Costanzo ai tempi del suo Show: “Ricorderete - ha dichiarato parlando con i suoi ospiti - che prima del Costanzo Show noi tutti andavamo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) La morte di Maurizioè stata un colpo durissimo per tutti quelli che lo avevano conosciuto, ma più in generale anche per il pubblico. Venuto a mancare a 84 anni,rappresenta un pezzo di storia della televisione italiana: non a caso è stato il “padre artistico” di tanti personaggi che lavorano nel mondo della tv e dello spettacolo. Nel giorno dei funerali, la puntata di Mattino Cinque è stata dedicata proprio al ricordo di Maurizio. Gli aneddoti e i retroscena sul celebre giornalista e conduttore ormai si sprecano, e così anche Federicaha deciso di raccontareleai tempi del suo Show: “Ricorderete - ha dichiarato parlando con i suoi ospiti - che prima delShow noi tutti andavamo in ...

