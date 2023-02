"Cosa faranno Conte e la Schlein": Travaglio sgancia la bomba in diretta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Marco Travaglio non usa giri di parole e spiega i motivi per cui ha vinto Elly Schlein: "Io ho capito una Cosa, quando l'establishment impone una candidatura gli elettori fanno l'opposto". Secondo il direttore del Fatto dietro al vittoria della Schlein ci sarebbe una precisa volontà degli elettori Pd di sovvertire il Pd in doppiopetto che guarda allo status quo per affidarsi a un elemento innovativo. "In questa fase gli elettori vogliono qualCosa di nuovo e votano ciò che si allontana di più dal palazzo e dal potere costituito. Bonaccini rappresentava troppo il vecchio Pd, la Schlein è nuova e dunque è stata fatta una scelta precisa". Poi è arrivato la dunque, ovvero la punto politio che più gli interessa, spianare la strada per un asse Pd-5s con Schlein e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Marconon usa giri di parole e spiega i motivi per cui ha vinto Elly: "Io ho capito una, quando l'establishment impone una candidatura gli elettori fanno l'opposto". Secondo il direttore del Fatto dietro al vittoria dellaci sarebbe una precisa volontà degli elettori Pd di sovvertire il Pd in doppiopetto che guarda allo status quo per affidarsi a un elemento innovativo. "In questa fase gli elettori vogliono qualdi nuovo e votano ciò che si allontana di più dal palazzo e dal potere costituito. Bonaccini rappresentava troppo il vecchio Pd, laè nuova e dunque è stata fatta una scelta precisa". Poi è arrivato la dunque, ovvero la punto politio che più gli interessa, spianare la strada per un asse Pd-5s cone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolosarti69 : RT @giuseppelandi: Schlein è per il “matrimonio” gay, l’utero in affitto, la legge trans alla spagnola, il gender, considera un diritto l'e… - Giovann81691038 : RT @giuseppelandi: Schlein è per il “matrimonio” gay, l’utero in affitto, la legge trans alla spagnola, il gender, considera un diritto l'e… - enri642 : RT @CarlaFerri16: Qualsiasi cosa faranno che non sia #opzionedonna di prima, sarà un'ingiustizia per una parte di noi...A meno che non pre… - matteocarbone0_ : RT @Emmanuelachiara: Sono sicura che conoscendo emma e Ale come rientrano a Roma La prima cosa che faranno andranno da Maria Perche' si esi… - Giovann08847544 : RT @PaoloBorg: Il blocco sovranista e quello populista saranno alleati contro i riformisti Loro faranno finta di farsi la guerra perché pol… -