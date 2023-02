Cosa è successo ad AJ Ginnis e perché la Grecia non ha vinto lo slalom: il giallo dell’inforcata fantasma… (Di lunedì 27 febbraio 2023) Epilogo con il giallo per lo slalom maschile di Palisades Tahoe, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Il greco AJ Ginnis, quinto al termine della prima manche, si è reso protagonista di una seconda discesa di assoluto spessore tecnico ed è balzato al comando della gara in scena sulle nevi statunitensi con un centesimo di vantaggio sul giovane norvegese Alexander Steen Olsen. Il greco è arrivato al traguardo scuotendo la testa perché pensava di avere inforcato in un passaggio ostico della discesa. Il norvegese Timon Haugan, il tedesco Linus Strasser, lo svizzero Daniel Yule e il francese Clement Noel non riescono a sopravanzare l’ellenico, che dunque si conferma al comando della graduatoria quando sono scesi i migliori 30. A quel punto, però, si apre il giallo: AJ ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 febbraio 2023) Epilogo con ilper lomaschile di Palisades Tahoe, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. Il greco AJ, quinto al termine della prima manche, si è reso protagonista di una seconda discesa di assoluto spessore tecnico ed è balzato al comando della gara in scena sulle nevi statunitensi con un centesimo di vantaggio sul giovane norvegese Alexander Steen Olsen. Il greco è arrivato al traguardo scuotendo la testapensava di avere inforcato in un passaggio ostico della discesa. Il norvegese Timon Haugan, il tedesco Linus Strasser, lo svizzero Daniel Yule e il francese Clement Noel non riescono a sopravanzare l’ellenico, che dunque si conferma al comando della graduatoria quando sono scesi i migliori 30. A quel punto, però, si apre il: AJ ...

