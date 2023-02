Cosa dice il Codice del Farmaco e perché vieta ad Amazon RxPass di operare in Italia (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non sappiamo se nei piani di Amazon ci sia la volontà di offrire anche al mercato Italiano il servizio RxPass. Per il momento, infatti, tutto ciò esiste e sussiste solamente per i cittadini americani che vivono sul suolo statunitense. Sta di fatto che se il gigante dell’e-commerce deciderà di provare a fornire tutto ciò anche nel nostro Paese, si ritroverebbe di fronte a una legge che rispedirebbe immediatamente al mittente questo tentativo. Si tratta del cosiddetto Codice del Farmaco – pubblicato in Gazzetta Ufficiale come d.lgs 219/2006 – che, in diversi passaggi, spiega e ribadisce come la vendita a distanza (quindi anche online) di prodotti farmaceutici dispensabili esclusivamente previa presentazione di prescrizione medica sia vietata in Italia. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Non sappiamo se nei piani dici sia la volontà di offrire anche al mercatono il servizio. Per il momento, infatti, tutto ciò esiste e sussiste solamente per i cittadini americani che vivono sul suolo statunitense. Sta di fatto che se il gigante dell’e-commerce deciderà di provare a fornire tutto ciò anche nel nostro Paese, si ritroverebbe di fronte a una legge che rispedirebbe immediatamente al mittente questo tentativo. Si tratta del cosiddetto Codel– pubblicato in Gazzetta Ufficiale come d.lgs 219/2006 – che, in diversi passaggi, spiega e ribadisce come la vendita a distanza (quindi anche online) di prodotti farmaceutici dispensabili esclusivamente previa presentazione di prescrizione medica siata in. LEGGI ANCHE ...

