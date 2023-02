“Cosa c’era sulla sua bara”. Funerali Maurizio Costanzo, il gesto che ha commosso i presenti (Di lunedì 27 febbraio 2023) I Funerali di Maurizio Costanzo sono stati celebrati a Roma nella chiesa degli artisti; un fiume di gente ha salutato il giornalista sulla bare del quale la famiglia ha voluto mettere qualCosa di molto particolare. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Alex Britti che ha detto: “Perdo un amico. Parlavo con lui di cultura, libri, calcio, della Roma. Di tante cose. Mi mancheranno i suoi consigli, le sue dritte. Come affrontare le cose belle della vita, le compagne, i figli. L’ultima volta che l’ho visto è stato qualche mese fa. Era un po’ fragile ma andavo a trovarlo, lui regalava tartarughe, a mio figlio piacevano tanto ma non abbiamo fatto in tempo”. Presente anche Gerry Scotti che letto, alla fine, la preghiera degli artisti: “Signore, volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 febbraio 2023) Idisono stati celebrati a Roma nella chiesa degli artisti; un fiume di gente ha salutato il giornalistabare del quale la famiglia ha voluto mettere qualdi molto particolare. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi Alex Britti che ha detto: “Perdo un amico. Parlavo con lui di cultura, libri, calcio, della Roma. Di tante cose. Mi mancheranno i suoi consigli, le sue dritte. Come affrontare le cose belle della vita, le compagne, i figli. L’ultima volta che l’ho visto è stato qualche mese fa. Era un po’ fragile ma andavo a trovarlo, lui regalava tartarughe, a mio figlio piacevano tanto ma non abbiamo fatto in tempo”. Presente anche Gerry Scotti che letto, alla fine, la preghiera degli artisti: “Signore, volgi i tuoi occhi sul nostro lavoro, ...

