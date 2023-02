Corte dei Conti e spesa sanitaria | “Ci sono funzionari in Regione che non sanno accendere un computer”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlla Procura regionale delladeiincontro con la stampa, alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Sullo sfondo dellapubblica, emerge ancora il ventre molle della sanità. A cominciare dai rapporti trae centri privati. “Abbiamo tastato con mano, anche vedendo i singoli, ed è come sparare sulla Croce Rossa – accusa il sostituto Michele Ferrante -: c’è gente che, nella maggior parte dei casi, non saun, è brutto dirlo ma è così. Qualsiasi settore dellaconvenzionata è esposto a questi fenomeni”. Secondo il magistrato “basterebbe un informatico che programmi dei sistemi automatizzati, e non scapperebbe più un euro, sarebbe ...