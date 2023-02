Correnti fredde sulla Lombardia | precipitazioni deboli e isolate

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Un campo di alta pressione staziona sull’ Europa settentrionale determinando l’arrivo diorientalinostra regione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni, con gli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 27 febbraio 2023 Tempo Previsto: molte nubi ovunque conpossibili,ed, su Prealpi e Alpi ed al mattino anche su pianure occidentali, nevose a quote prossime alla pianura. In giornata assenti osu Prealpi ed Alpi ed assenti su pianure ed Appennino; qualche timida schiarita sarà possibile. In seratanevicate su Prealpi e Alpi a tutte le quote, assenti su pianure e Appennino.Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 6 e 9°C. Minime in calo e comprese tra ...