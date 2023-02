Coraggio e organizzazione non bastano A Ponsacco alla fine passa l'Arezzo (Di lunedì 27 febbraio 2023) La squadra di Bozzi tiene testa alla capolista, ma deve cedere nel secondo tempo. Decisiva la rete messa a segno da ... Leggi su lanazione (Di lunedì 27 febbraio 2023) La squadra di Bozzi tiene testacapolista, ma deve cedere nel secondo tempo. Decisiva la rete messa a segno da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ??| PARLA STANKOVIC: 'Va affrontata con coraggio, concentrazione e sacrificio. Dobbiamo eliminare quello che la Lazio fa… - AllRoundLazio : ??| PARLA STANKOVIC: 'Va affrontata con coraggio, concentrazione e sacrificio. Dobbiamo eliminare quello che la Lazi… - sportli26181512 : Lazio-Sampdoria, Stankovic: 'Serviranno coraggio e concentrazione, bello tornare qui': L'allenatore della Sampdoria… - Adriano07883742 : CONFRONTO CIVILE MA… FARSI AMMAZZARE I FIGLI DAI KAZARI NON È UN PROCESSO CIVILE, NESSUNO VERRÀ RISARCITO E LORO N… - RenzoCianchetti : RT @ag_othe: CONFRONTO CIVILE MA… FARSI AMMAZZARE I FIGLI DAI KAZARI NON È UN PROCESSO CIVILE, NESSUNO VERRÀ RISARCITO E LORO NON SI FERME… -