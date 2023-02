Controlli nel Fortore | denunciato un ragazzo e ritirate diverse patenti

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nei comuni della Val, impiegando 17 pattuglie e controllando 100 veicoli, 114 persone e 18 esercizi pubblici. In particolare, i militari dell’Aliquota Radiomobile, utilizzando l’etilometro, hannoin stato di libertà un 23enne locale per guida sotto l’influenza dell’alcool, fermato alla guida di un’auto è stato riscontrato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l. Al, che è persona sottoposta alle indagini e pertanto presunto innocente fino a sentenza definitiva, è stata ritirata la patente di guida. Durante lo svolgimento deistradali, i militari delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia ...

Da notare che al momento non sono previsti controlli il 27 febbraio. Nel grafico qui sotto vediamo la quantità di strada percorsa a 70 km/h ed a 30 km/h.

