“Conosciamo la verità!” | hackerato l’account twitter del consolato Usa a Milano Nella foto una bandiera nazista dietro a quella ucraina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Unaalla quale si nasconde unadel Terzo Reich. E’ l’immagine riprodotta in diversi tweet pubblicati daldeldegli Stati Uniti ache ha denunciato un’operazione di hackeraggio del profilo. “Il nostro accountè stato interessato nelle scorse ore da un attacco hacker da parte di ignoti, che ne hanno modificato il contenuto in modo non autorizzato” si legge in un tweet di lunedì. “Il problema – continua il post – è stato prontamente risolto. Stiamo lavorando per identificare la causa e gli autori dell’intrusione”. Secondo alcuni screenshot postati da diversi utenti sotto il tweet, nel corso dell’attacco hacker sarebbe stata pubblicata appunto l’immagine di una...