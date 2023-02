Confesercenti Campania-Conflingue: Così tuteleremo una categoria essenziale per la crescita del turismo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Professionisti linguistici e turismo, una sinergia spesso sottovalutata. E’ stato questo il tema al centro de “Il settore linguistico nel turismo”, l’incontro tenutosi stamane presso la sede di Confesercenti Napoli da Conflingue, la Federazione di categoria che è entrata a pieno titolo anche in Confesercenti Campania. La Conflingue opera in rappresentanza delle figure professionali del settore linguistico: docenti e formatori, interpreti, traduttori, mediatori linguistico-culturali, ecc. Un settore che in Italia, secondo le stime della Federazione, conta almeno 30 mila professionalità specializzate, anche se ancora manca un censimento ufficiale. Bianca Tino, già referente nazionale, ha assunto anche l’incarico di coordinatrice ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 febbraio 2023) Professionisti linguistici e, una sinergia spesso sottovalutata. E’ stato questo il tema al centro de “Il settore linguistico nel”, l’incontro tenutosi stamane presso la sede diNapoli da, la Federazione diche è entrata a pieno titolo anche in. Laopera in rappresentanza delle figure professionali del settore linguistico: docenti e formatori, interpreti, traduttori, mediatori linguistico-culturali, ecc. Un settore che in Italia, secondo le stime della Federazione, conta almeno 30 mila professionalità specializzate, anche se ancora manca un censimento ufficiale. Bianca Tino, già referente nazionale, ha assunto anche l’incarico di coordinatrice ...

