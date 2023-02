Confcommercio | in 10 anni spariti quasi 100mila negozi | centri desertificati 

(Di lunedì 27 febbraio 2023) AGI - Tra il 2012 e il 2022 sono sparite, complessivamente, oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante; in crescita alberghi, bar e ristoranti (+10.275); nello stesso periodo, cresce la presenza straniera nel commercio, sia come numero di imprese (+44mila), sia come occupati (+107mila) e si riducono le attività e gli occupati italiani (rispettivamente -138mila e -148mila). È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di"Demografia d'impresa nelle città italiane". Concentrando l'analisi sulle 120 città medio-grandi, la riduzione di attività commerciali e la crescita dell'offerta turistica risultano più accentuate neistorici rispetto al resto del comune, con il Sud caratterizzato da una maggiore vivacità commerciale rispetto al Centro-Nord. Cambia anche il tessuto commerciale ...

Dal 2012 a oggi il dna delle imprese italiane è profondamente cambiato. In undici anni sono stati cancellati con un colpo di spugna la bellezza di 100 mila negozi, desertificando di fatto i centri storici.

