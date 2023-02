Confcommercio: 100mila negozi spariti dal 2012 a oggi (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra il 2012 e il 2022 sono sparite, complessivamente, oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante; in crescita alberghi, bar e ristoranti (+10.275); nello ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tra ile il 2022 sono sparite, complessivamente, oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante; in crescita alberghi, bar e ristoranti (+10.275); nello ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? Allarme da #Confcommercio: perse 100mila attività in un decennio. Nei centri storici delle località medio grandi… - sulsitodisimone : Confcommercio, in 10 anni spariti quasi 100mila negozi, centri desertificati - RiminiFuturo : RT @Agenzia_Ansa: Tra il 2012 e il 2022 sono sparite, complessivamente, oltre 99mila attività di commercio al dettaglio e 16mila imprese di… - ansa_economia : Commercio: dal 2012 spariti 100mila negozi in città. Confcommercio, in crescita alberghi, bar e ristoranti #ANSA - ansa_economia : Commercio:dal 2012 ad oggi spariti 100mila negozi in città. Confcommercio, in crescita alberghi, bar e ristoranti,… -