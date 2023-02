Concessioni balneari, l’Ue annuncia battaglie legali contro l’Italia per la proroga al 2024 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bruxelles – La Commissione Europea non starà con le mani in mano, dopo che con il decreto Milleproroghe le Concessioni balneari in essere in Italia sono state prorogate fino alla fine del 2024. Il minimo che ci si può aspettare è un’altra lettera, nell’ambito della procedura di infrazione avviata nel dicembre 2020 con una lettera di messa in mora. Quella lettera venne seguita dall’impegno formale, preso dal governo, di mettere le Concessioni a gara entro la fine del 2023, ragion per cui la procedura non è passata allo stadio successivo, il parere motivato. Ora, con il passo indietro fatto con la proroga a fine 2024, probabilmente partirà una seconda lettera, che potrebbe essere una lettera aggiuntiva di messa in mora o un parere motivato (la forma deve ancora essere ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 febbraio 2023) Bruxelles – La Commissione Europea non starà con le mani in mano, dopo che con il decreto Milleproroghe lein essere in Italia sono statete fino alla fine del. Il minimo che ci si può aspettare è un’altra lettera, nell’ambito della procedura di infrazione avviata nel dicembre 2020 con una lettera di messa in mora. Quella lettera venne seguita dall’impegno formale, preso dal governo, di mettere lea gara entro la fine del 2023, ragion per cui la procedura non è passata allo stadio successivo, il parere motivato. Ora, con il passo indietro fatto con laa fine, probabilmente partirà una seconda lettera, che potrebbe essere una lettera aggiuntiva di messa in mora o un parere motivato (la forma deve ancora essere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Milleproroghe, portavoce Commissione Ue all'ANSA: 'Abbiamo appreso dalla stampa della conversione in legge della pr… - fattoquotidiano : Balneari, il nuovo regalo della maggioranza alla lobby dei concessionari è “inapplicabile”. Il rischio? Senza gare… - ultimora_pol : Milleproroghe, il Quirinale valuta un richiamo al governo sui balneari: nel mirino ci sarebbe la parte riguardante… - snnflv : RT @Miti_Vigliero: Forse posson prendere per scemi gli italiani, ma non la Commissione Ue Ue valuta possibile incompatibilità delle norme… - nevrotica9 : RT @dottorbarbieri: ?????? In riferimento al decreto Milleproroghe, riguardo alle proroghe delle concessioni balneari, 'c'è un'INCOMPATIBILI… -