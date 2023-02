Con il termine sapiosessuali si indicano quelle persone attratte sessualmente dall’intelligenza di un potenziale partner. Si tratta di un vero e proprio orientamento sessuale? Per approfondire il tema abbiamo rivolto alcune domande alla Psicoterapeuta e Sessuologa Clinica Gaia Polloni (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sapiosessuale. Mai sentito parlarne? Il termine deriva dalle parola latina sapiens, che significa saggio, intelligente, e indica un individuo che si sente attratto sessualmente proprio da partner che possiedono questa qualità. L’intelligenza sarebbe dunque per i sapiosessuali non solo un elemento in grado di condizionare la scelta di un compagno per una relazione stabile ma anche una caratteristica in grado di accendere il desiderio sessuale. Il termine, introdotto già nel 2012 dall’Urban Dictionary, è stato ufficialmente sdoganato solo nel 2014 quando Ok Cupid, una nota dating app, ha inserito la sapiosessualità tra gli orientamenti sessuali. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 27 febbraio 2023) Sapio. Mai sentito parlarne? Ilderiva dalle parola latina sapiens, che significa saggio, intelligente, e indica un individuo che si sente attrattodache possiedono questa qualità. L’intelligenza sarebbe dunque per inon solo un elemento in grado di condizionare la scelta di un compagno per una relazione stabile ma anche una caratteristica in grado di accendere il desiderio. Il, introdotto già nel 2012 dall’Urban Dictionary, è stato ufficialmente sdoganato solo nel 2014 quando Ok Cupid, una nota dating app, ha inserito latà tra gli orientamenti sessuali. ...

