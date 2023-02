Comune di Sassari: Concorso per 10 Geometri (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Comune di Sassari ha indetto una Selezione Pubblica per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 10 Collaboratori ai Servizi Tecnici, Geometri, in categoria C. Sei un Geometra? Bene, lascia tutto e seguimi, ti porto in Sardegna a Sassari, una località spettacolare nell’Isola più bella di tutto il Mar Mediterraneo. Proprio qui si cercano 10 Professionisti, tra uomini e donne, nel settore dell’Urbanistica e dell’edilizia; “missione” preservare i luoghi dall’incuria e dal degrado. Il Comune di Sassari ha un grande rispetto per il territorio, e lo salvaguarda con opere di manutenzione e conservazione, progetti mirati ad un’edilizia sempre più green e consapevole. I Professionisti lavoreranno presso il Comune e si occuperanno di effettuare sopraluoghi e ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildiha indetto una Selezione Pubblica per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 10 Collaboratori ai Servizi Tecnici,, in categoria C. Sei un Geometra? Bene, lascia tutto e seguimi, ti porto in Sardegna a, una località spettacolare nell’Isola più bella di tutto il Mar Mediterraneo. Proprio qui si cercano 10 Professionisti, tra uomini e donne, nel settore dell’Urbanistica e dell’edilizia; “missione” preservare i luoghi dall’incuria e dal degrado. Ildiha un grande rispetto per il territorio, e lo salvaguarda con opere di manutenzione e conservazione, progetti mirati ad un’edilizia sempre più green e consapevole. I Professionisti lavoreranno presso ile si occuperanno di effettuare sopraluoghi e ...

