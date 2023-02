Comune di Pavia: Concorso per 1 Agente Polizia Locale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Comune di Pavia ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 1 Agente di Polizia Locale, in categoria C1. Il Bando é rivolto ai cittadini che siano in possesso dei requisiti necessari come, la cittadinanza italiana, diploma di scuola superiore, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, ottima padronanza della lingua italiana, nessun coinvolgimento in atti penali. L’Agente di Polizia Locale é una Figura molto importante per l’organico del Comune, é suo il compito di tenere al sicuro la città, pattugliare le strade, intervenire in caso di incidenti e sedare disordini. Si accerta che il Codice della Strada e il Regolamento ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 1di, in categoria C1. Il Bando é rivolto ai cittadini che siano in possesso dei requisiti necessari come, la cittadinanza italiana, diploma di scuola superiore, predisposizione fisica e psicologica alla mansione, abilitazione alla guida di auto e moto, ottima padronanza della lingua italiana, nessun coinvolgimento in atti penali. L’dié una Figura molto importante per l’organico del, é suo il compito di tenere al sicuro la città, pattugliare le strade, intervenire in caso di incidenti e sedare disordini. Si accerta che il Codice della Strada e il Regolamento ...

