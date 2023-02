Comune di Milano: Concorso per 30 Agenti Polizia Locale (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Comune di Milano ha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 30 Agenti di Polizia Locale, in categoria C. La Città più grande del Nord Italia, per tenere al sicure le strade, cerca 30 Agenti di Polizia. Si tratta di un ruolo importante, soprattutto in questo caso, in quanto l’area é vasta ed estremamente popolosa. L’Agente di Polizia Locale é una Persona attenta, a cui piace il settore della Sicurezza ed Ordine Pubblico. La giornata lavorativa si divide tra i turni di pattuglia per le strade, e i momenti di presenza nel Comando, ha il compito di intervenire in occasione di incidenti e sedare disordini, emettere multe in caso di infrazioni del Codice della Strada e del Regolamento ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildiha Bandito una Pubblica Selezione per l’assunzione, a tempo indeterminato, di 30di, in categoria C. La Città più grande del Nord Italia, per tenere al sicure le strade, cerca 30di. Si tratta di un ruolo importante, soprattutto in questo caso, in quanto l’area é vasta ed estremamente popolosa. L’Agente dié una Persona attenta, a cui piace il settore della Sicurezza ed Ordine Pubblico. La giornata lavorativa si divide tra i turni di pattuglia per le strade, e i momenti di presenza nel Comando, ha il compito di intervenire in occasione di incidenti e sedare disordini, emettere multe in caso di infrazioni del Codice della Strada e del Regolamento ...

