Comune di Barone Canavese: Concorso per 3 Geometri (Di lunedì 27 febbraio 2023) Il Comune di Barone Canavese ha indetto una Selezione Pubblica per la ricerca di 3 Istruttori Tecnici Geometri, in categoria C. Le Risorse selezionate saranno assunte con contratto a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali della durata di dodici mesi prorogabili. Si cercano 3 Geometri a cui affidare la gestione di progetti per la rivalutazione ambientale e territoriale finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Comune di Barona Canavese, nel suo ruolo da Capofila per la pianificazione di interventi che interessano anche i paesi di Colleretto Giacosa e Orio Canavese, seleziona Geometri a tempo determinato per far fronte alla varie necessità. Per partecipare al Bando serve titolo di ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildiha indetto una Selezione Pubblica per la ricerca di 3 Istruttori Tecnici, in categoria C. Le Risorse selezionate saranno assunte con contratto a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali della durata di dodici mesi prorogabili. Si cercano 3a cui affidare la gestione di progetti per la rivalutazione ambientale e territoriale finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ildi Barona, nel suo ruolo da Capofila per la pianificazione di interventi che interessano anche i paesi di Colleretto Giacosa e Orio, selezionaa tempo determinato per far fronte alla varie necessità. Per partecipare al Bando serve titolo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ComuneBagheria : In pensione il sostituto commissario della Polizia di Stato Domenico Barone. La città lo festeggia… - rozzo_barone : RT @Moonlightshad1: Vorrei dire alla professoressa Annalisa Savino che non è sola, che questo governo non rappresenta affatto il sentire co… - ComuneBagheria : In pensione il sostituto commissario Domenico Barone. Gli auguri dell'amministrazione sabato 25 febbraio a villa Bu… - barone_rotto : @nichilistachic Almeno una cosa in comune l’abbiamo.?? Fidati, non nego le contraddizioni dell’URSS ma equiparare st… - CittaCastello : Successo al CVA di Trestina per la serata con Lorenzo Barone -