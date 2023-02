Comune di Alassio | Concorso per 3 Collaboratori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 3, in categoria C, da assegnare al Settore 4°, servizio 4.2 programmazione, gestione lavori pubblici, manutenzioni e demanio. Viene offerto contratto di assunzione a tempo pieno ed indeterminato. Il Bando é riservato in favore dei Volontari delle Forze Armate.é una stupenda cittadina sul mare, e il territorio va conservato al meglio. Per questo motivo, ilcerca 3a cui affidare i progetti di intervento per la manutenzione del Patrimonio Comunale. Per partecipare al Bando serve diploma di Geometra o titolo di studio equivalente, conoscenza delle normative che regolano il settore urbanistico nazionale ...